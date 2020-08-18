Соловьева опозорили на всю Россию: беларуский рабочий нашел как ответить одиозному телеведущему

Грандиозный конфуз произошел с всем известным одиозным российским телевизионным пропагандистом Владимиром Соловьевым.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Соловьев попытался взять онлайн-интервью у рабочего беларуского завода «Белаз» и задал, как обычно, провокационный вопрос о событиях в Беларуси. Вместо ответа беларуский рабочий Анатолий продемонстрировал российскому пропагандисту свой… детородный орган.

Авторская программа телеведущего фактически была сорвана, однако инцидент смогла наблюдать огромная армия российской аудитории, среди которых были как поклонники этого глашатая Кремля, так и те, кто с удовольствием посмеялся над очередным позором Соловьева.

Попытка одиозного шоумена использовать рабочего бастующего завода «Белаз» в качестве образца «ущербности» оппозиции по отношению к Лукашенко, чтобы потом высмеять его, обернулась провалом для самого телеведущего.

После конфуза Соловьев еще попытался пошутить, но его выдало выражение лица, на котором явно было видно, что его планы касающиеся данного интервью рухнули.

Ранее сообщалось о том, что Соловьева и Скабееву поставило на уши заявление Минздрава Украины.