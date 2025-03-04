После заявлений американского руководства об украинских полезных ископаемых, нелегитимный президент РБ поставил перед профильным вице-премьером Юрием Шулейко задачи «будущего» – приказал активизировать поиск полезных ископаемых в стране.

«Надо копать, надо смотреть, что у нас есть в земле», – сказал соратник Путина, пишет «НБН» со ссылкой на «Белта».

Диктатор сделал акцент именно на геологоразведке, заявив, что это «самая актуальная тема», которая находится в стране на низком уровне. Самопровозглашенный президент пожаловался, что разведка месторождений полезного сырья в РБ вообще не прорабатывается.

Лукашенко отметил, что пока только глава Белого дома в США произносит «полезные ископаемые». По его словам, «их много не бывает в земле» и возможно в Беларуси этого ресурса «не меньше, чем у других».

Напомним, в прошлом месяце нелегитимный глава РБ заявил, что Америка «хочет столкнуть россиян и китайцев».