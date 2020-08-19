РФ сократила помощь «Л/ДНР»: «власти республик» пошли на решительный шаг

Информационный ресурс «Донбасский кейс» пишет, что РФ сократила объемы помощи для так называемых «Л/ДНР». Озадаченные «руководители» непризнанных «республик» выбрали самый простой способ наполнения «бюджетов» — повысить коммунальные тарифы.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

Информационные ресурсы ОРДЛО активно распространяют информацию о том, что в ближайшее время в так называемых «Л/ДНР» поднимут стоимость коммунальных услуг. Например, в так называемой «ЛНР» этот вопрос уже согласован, и скоро его рассмотрит «правительство» непризнанной «республики».

«Вот почему, когда речь шла о повышении зарплат в «Л/ДНР» некоторым категориям рабочих, многие отнеслись к этой, на первый взгляд позитивной новости, с иронией и подозрением. Люди понимают, что все не так просто, ну не могут просто так дать людям денег. Первой мыслью стало – поднимут стоимость ЖКХ», — пишет ресурс.

По словам автора публикации, все к этому шло. Ведь в последнее время РФ сократила объемы помощи псевдореспубликам.

«При таких раскладах наиболее простой способ наполнения «бюджета» — собрать деньги с людей. А чтобы люди не сильно возмущались, сначала решили поднять зарплаты, но не всем и немного, но все-таки поднять», — пишет автор публикации.

Напоследок автор публикации добавил, что ситуация в экономике ОРДЛО лишь ухудшается, поэтому данная схема «отъема денег у людей» будет использоваться вновь и вновь.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» произошла серьезная авария на шахте.