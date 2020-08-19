В «ДНР» произошла серьезная авария на шахте: подробности происшествия

Сегодня, 19 августа, в оккупированном Торезе (Донецкая область) произошла авария на шахте «Прогресс». Данную информацию распространяют информационные ресурсы ОРДО.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс».

СМИ ОРДО пишут, что на шахте произошел обвал. Погиб один человек. На место происшествия приехали машины скорой помощи и «МЧС ДНР».

«Автомобили аварийных служб напугали местных жителей. Поначалу люди подумали, что что-то случилось на шахте «Заря» в оккупированном Снежном, где вечером 17 августа шахтеры начали забастовку», — пишет ресурс.

В свою очередь «власти» так называемой «ДНР» не спешат комментировать происшествие на шахте «Прогресс».

Стоить отметить, что вечером 17 августа в оккупированном Снежном работники шахты «Заря» объявили забастовку. Горняки требуют, чтобы им выплатили задолженность по заработной плате. Горняки жалуются, что им сложно прокормить свои семьи.

Ранее мы сообщали, что стало известно на что в «ДНР» потратят почти 3 миллиона рублей.