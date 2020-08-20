РФ увеличила ввоз неизвестных грузов в «Л/ДНР»: блогер рассказал, к чему могут готовиться российские войска

Россия увеличила ввоз грузов в так называемые «Л/ДНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Вольнодумец».

Блогер «Вольнодумец», которые освещает события в ОРДЛО, сообщает, что в последнее время РФ стала больше отправлять грузовых автомобилей в ОРДЛО. Об этом рассказывают люди, которые проживают в районах пропускных пунктов «Успенка», «Мариновка» и «Новоазовск».

При этом узнать, что же везут грузовые автомобили очень сложно, ведь автомобили закрыты. Кроме грузовых автомобилей в ОРДЛО заезжает много автоцистерн с надписью «газ» или «пропан/бутан». По словам местных жителей, эти цистерны отправляются на закрытые территории воинских частей. Очевидцы предполагают, что бензин, солярка и другие ГСМ, РФ поставляет для 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейских Корпусов.

«Поскольку из России в ОРДЛО идет отдельная газовая ветка, то местные жители предположили, что РФ завозит в цистернах бензин и другие ГСМ для военной техники. А раз так маскируют, значит, там есть, что скрывать», — пишет блогер.

«Вольнодумец» предположил, что возможно, российские войска готовятся к наступлению для обеспечения сухопутного коридора в аннексированный Крым.

«Мы можем догадываться и предполагать, что бензин, солярка нужны 1 и 2 Армейским Корпусам для обеспечения бронетанкового марш-броска по созданию сухопутного коридора в Крым. Но об этом уже слишком много говорят, так что, возможно, россияне изменили схему решения этого вопроса», — пишет «Вольнодумец».

Исходя из этого, блогер делает вывод, что признаков подготовки России к выводу своих войск и возврату оккупированных территорий Донбасса Украине, явно нет.

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