Сложная ситуация на КПВВ: очевидец рассказал с чем столкнулся при пересечении границы «ДНР» с РФ

Один из жителей временно оккупированной территории Донецкой области рассказал о трудностях пересечения границы так называемой «ДНР» и РФ. Мужчина возмущен торговлей местами в очереди на КПВВ.

Об этом пишет Telegram-канал «Ситуация на блокпостах Донбасса», сообщает НБН.

Житель ОРДО пожаловался на сложную ситуацию на КПВВ на границе между так называемой «ДНР» и РФ. По словам мужчины, возле КПВВ выстраиваются огромные очереди из автомобилей. Но больше всего мужчину возмутила торговля очередью.

«Хочу поделиться своим возмущением! Пересекал границу с Россией. Передо мной стоял автомобиль. «Ауди». Автомобиль простоял почти два часа. Уже почти возле пограничного контроля, за метров 100, на место «Ауди» приехала другая машина – синий бус. А «Ауди» заняла место в конце очереди. В принципе кардинально ничего не поменялось, но это тормозит процесс пересечения границы», — пишет мужчина.

Кроме того, житель ОРДО жалуется, что из «ДНР» сложно попасть в соседнею так называемую «ЛНР».

«Попасть в «ЛНР» можно только через РФ. А попасть в Украину еще сложнее», — пишет житель оккупированной Донецкой области.

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