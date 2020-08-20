В пятницу, 21 августа боевики «ДНР» откроют КПВВ на Донбассе: важные правила пересечения линии разграничения

Информационные ресурсы ОРДО сообщают, что завтра, 21 августа на линии разграничения на Донбассе будет работать подконтрольный боевикам «ДНР» КПВВ «Еленовка».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Dontel.

График работы КПВВ: с 09.00 до 18.00. Есть ряд важных правил пересечения подконтрольного НВФ «ДНР» пункта пропуска.

На территорию псевдореспублики боевики пропускают только по спискам «межведомственного штаба». Чтобы оказаться в списках, заявку необходимо подать заранее.

На подконтрольную Украине территорию боевики пропускают, только при наличии прописки (регистрации) там.

Граждане, прибывшие на территорию ОРДО, будут вынуждены отправиться на 14-дневную обсервацию.

В так называемой «ДНР» твердят, что обсервация является бесплатной, но по словам очевидцев, на самом деле «придется изрядно потратиться».

Стоить отметить, что боевики «ДНР» открывают КПВВ «Еленовка» по понедельникам и пятницам. Но, будет ли работать пункт пропуска в ближайший понедельник, в так называемом «межведомственном штабе» не сообщили.

Ранее мы сообщали, что очевидец рассказал с чем столкнулся при пересечении границы «ДНР» с РФ.