Война на Донбассе: за прошедшие сутки зафиксировано 3 обстрела

По сообщениям штаба ООС, в среду, 19 августа, российские наемники несколько раз нарушили режим всеобщего прекращения огня.

Об этом передает «НБН«.

По данным утренней сводки, оккупанты один раз открыли огонь неподалеку Луганского и два раза — возле Попасной. Во всех случаях стрельбу вели из стрелкового оружия.

Обстрелы противника были неприцельными и имели провокационный характер, поэтому открывать ответный огонь бойцы ВСУ не стали.

Потерь ли раненых в результате нарушений противника нет.

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации на Донбассе за 18 августа.