Война на Донбассе: за прошедшие сутки зафиксировано 3 обстрела
По сообщениям штаба ООС, в среду, 19 августа, российские наемники несколько раз нарушили режим всеобщего прекращения огня.
Об этом передает «НБН«.
По данным утренней сводки, оккупанты один раз открыли огонь неподалеку Луганского и два раза — возле Попасной. Во всех случаях стрельбу вели из стрелкового оружия.
Обстрелы противника были неприцельными и имели провокационный характер, поэтому открывать ответный огонь бойцы ВСУ не стали.
Потерь ли раненых в результате нарушений противника нет.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Mittwoch, 19. August 2020
Напомним, ранее мы сообщали о ситуации на Донбассе за 18 августа.