Война на Донбассе: за прошедшие сутки зафиксировано 3 обстрела

Важное Общество
Христина Качоровська0
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По сообщениям штаба ООС, в среду, 19 августа, российские наемники несколько раз нарушили режим всеобщего прекращения огня.

Украинские военные
Украинские военные. Фото — zik.ua

Об этом передает «НБН«.

По данным утренней сводки, оккупанты один раз открыли огонь неподалеку Луганского и два раза — возле Попасной. Во всех случаях стрельбу вели из стрелкового оружия.

Обстрелы противника были неприцельными и имели провокационный характер, поэтому открывать ответный огонь бойцы ВСУ не стали.

Потерь ли раненых в результате нарушений противника нет.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Mittwoch, 19. August 2020

 

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации на Донбассе за 18 августа.


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