Боевики «Л/ДНР» подступают к украинским позициям: блогер рассказал, что происходит на Донбассе во время перемирия

Блогер «Вольнодумец» рассказал, как российские оккупанты используют перемирие на Донбассе. По словам «Вольнодумца», российские наемники не сидят без дела – они укрепляют свои позиции, роют блиндажи, нарушают запрет вести разведку и даже переносят часть своих позиций в серую зону, ближе подступая к позициям ВСУ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Вольнодумец».

По словам «Вольнодумца», если почитать российские СМИ и информационные ресурсы «Л/ДНР», то у непосвященных может возникнуть картинка, что российские оккупанты на Донбассе придерживаются перемирия.

«У непосвященных возникнет такая картинка: российские оккупанты «ихтамнет», местные «шахтеры и трактористы», которые в «шахтах нашли оружие», сейчас занимаются выкапыванием картошки, стирают форму, а по вечерам еще и «Мурзилку» читают для самообразования. А тем временем злобные украинцы все время пытаются сорвать перемирие», — пишет блогер.

Но, на самом деле, по словам блогера, то, что происходит на Донбассе, отличается от того, что рассказывает российская пропаганда. Местные жители рассказывают, что российские оккупанты не сидят без дела.

«Российские наемники и местные коллаборанты активно укрепляют свои передовые позиции. А часть позиций скрытно переносят в серую зону, ближе к позициям ВСУ. Минируют подходы к своим позициям, роют траншеи, блиндажи. И, несмотря на запрет, ведут разведку позиций ВСУ», — пишет «Вольнодумец».

Кроме того, российские грузовые автомобили завозят на Донбасс боеприпасы и ГСМ. По словам блогера, назад в РФ грузовые автомобили не едут впустую – их загружают металлоломом, который порезали на шахтах и заводах.

По словам «Вольнодумца», боевики сейчас ждут каких-то «положительных решений для «Л/ДНР».

«Некое оживление царит в рядах боевиков, которое связывают с ожиданием каких-то положительных решений для «Л/ДНР», — сообщает «Вольнодумец».

Напоследок блогер отметил, что сейчас РФ усиливает информационное и политическое давление на руководство Украины.

«Будет нагнетаться обстановка, будут устраивать провокации, будут ставить невыполнимые условия, выход из которых – иди на уступки. Ничего нового. Это излюбленная тактика Кремля. То есть, все, что они обычно делают накануне встреч в Нормандском формате», — подытожил блогер.

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