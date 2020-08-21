Пушилин приготовил приятный «сюрприз» жителям ОРДО: главарь «ДНР» уже подписал «указ»

В так называемой «ДНР» прибавился еще один выходной день. Отныне 8 сентября нерабочий день для жителей ОРДО.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Dontel.

Такое решение принял главарь непризнанной «республики» Денис Пушилин. Главарь террористов издал соответствующий «указ». Теперь в так называемой «ДНР», 8 сентября праздник по случаю Дня освобождения Донбасса.

Известно, что 8 сентября 1943 года от немецких войск был освобожден областной центр Сталино (Донецк).

Стоить отметить, что ранее главарь «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» об использовании названия «город Сталино» для оккупированного Донецка. Данное название сепаратисты используют наряду с названием Донецк в «республиканские» праздники.

Кроме того, в так называемой «ЛНР» было принято подобное решение. Террористы «ЛНР» во время мероприятий, посвященных Дню Победы во Второй мировой войне, используют старое название Луганска – «Ворошиловград».

Ранее мы сообщали, что рабочие в «ДНР» в отчаянии, но бастовать не будут.