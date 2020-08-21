Нужно быть готовым — источник рассказал, когда Россия закроет пункты пропуска на границе с «Л/ДНР»

По данным ресурса, жителям временно оккупированного Донбасса, которые планирует в середине сентября выехать за пределы ОРДЛО надо быть к тому, что домой они смогут не попасть.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс«.

Здесь пишут, что в ОРДЛО уже во всю говорят о том, что с 20-тых чисел сентября Российская Федерация закроет свои границы из-за второй волны эпидемии коронавируса:

«Люди передают друг другу эту информацию. Говорят, в России информация о закрытии границы уже распространяется по всем городам».

Более того, говорят не только о дате закрытия границ, но и о дате их открытия. А она наступит очень не скоро:

«По слухам, ограничения снимут только 21 марта 2021 года. Но пока что нет 100% подтверждения этой информации».

Что касается КПВВ «Станица Луганская», на линии разграничения с Украиной, то есть информация о том, что и её закроют в сентябре:

«В Украине продолжаются сплошные антирекорды по приросту заболевших, поэтому будет очень логично, если они закроют пункты пропуска с ОРДЛО».

Ресурс подытожил, что жители псевдореспублик, которые планируют в сентябре выехать за пределы ОРДЛО, должны быть начеку, чтобы потом не остаться за пределами дома:

«Коронавирус он такой… Правила меняются в любую минуту и надо быть готовым ко всему».

Напомним, ранее мы писали о закрытии КПВВ «Станица Луганская».