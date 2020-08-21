Относятся, как к мусору – в соцсетях рассказали о жизни шахтеров ОРДЛО в оккупации

Шахтеры ОРДЛО жалуются, что сейчас к ним «относятся, как к мусору». Горняки возмущены, что им месяцами задерживают заработные платы, а о повышении зарплаты не может даже идти речи.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

В социальной сети «Вконтакте» в группе «Свердловск – ты должен это знать» один из пользователей рассказал о непростой судьбе шахтеров ОРДЛО под оккупацией России. На данный крик души обратил внимание блогер, пишущий под ником Vitauskas.

Автор поста возмущен отношением к шахтерам. Кроме того, пользователь соцсети возмущен тем фактом, что оккупационные «власти» поднимают зарплаты бюджетникам, а шахтерам не могут выплатить даже задолженность по зарплате.

«Почему сейчас на Донбассе к шахтерам относятся, как к мусору? Ведь, если они перестанут добывать уголь, тогда здесь все станет! Почему «правительство» собирается повышать зарплаты бюджетникам, когда работникам сферы, которая наполняет бюджет, месяцами не платят их зарплаты», — пишет пользователь.

Автор поста заявил, что шахтеры в «шахтерском крае» не могут собрать своих детей в школы. Горняки вынуждены занимать деньги.

В свою очередь блогер, который опубликовал данный, пост с иронией написал:

««Донбасс кормит всю Украину» — кричали они. Но тут пришли российские «освободители» и спасли от ф*шистского ига».

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