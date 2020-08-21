Сколько украинцев считают, что Украина должна идти на компромиссы ради достижения мира на Донбассе: соцопрос удивил результатами

68,3% украинцев придерживаются мнения, что достигнуть мира на Донбассе, можно только идя компромиссы.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Интерфакс-Украина».

Больше половины участников соцопроса (68,3%) считают, что для установления мира на Донбассе, Украина должна идти на компромиссы. Из них 48,3 % считают, что это должны быть лишь некоторые компромиссы. А вот 20% опрошенных, придерживаются более категоричного мнения: они считают, что в данном вопросе необходимо идти на любые компромиссы.

Еще 21,7% участников соцопроса считают, что с помощью компромиссов решить этот вопрос не удастся. Они придерживаются мнения, что установить мир на Донбассе можно только с позиции силы.

Еще 10% участников исследования затруднились с ответом.

Стоить отметить, что соцопрос проводился Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова. Исследование проводилось с 3 по 9 июля во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. 2022 приняли участие в соцопросе.

Ранее мы сообщали, что боевики «ЛДНР» подступают к украинским позициям.