Война на Донбассе: оккупанты два раза нарушили режим перемирия

По данным штаба Операции объединенных сил, за прошедшие сутки на Донбассе прозвучало несколько выстрелов.

Об этом пишет «НБН«.

Так, 20 августа боевики непризнанных республик два раза нарушили режим всеобщего прекращения огня. В частности, стрельбу из крупнокалиберного пулемета оккупанты открыли возле Авдеевки, а рядом с Новоалександровкой — со станкового гранатомета.

В обоих случаях стрельба противника была неприцельной и несла только провокационный характер, поэтому украинские военные не открывали огонь в ответ.

Потерь или раненых среди военных ООС на Донбассе нет.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 19 августа.