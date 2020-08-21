Война на Донбассе: оккупанты два раза нарушили режим перемирия

Важное Общество
Христина Качоровська0
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По данным штаба Операции объединенных сил, за прошедшие сутки на Донбассе прозвучало несколько выстрелов.

Война на Донбассе
Война на Донбассе. Фото — 34.ua

Об этом пишет «НБН«.

Так, 20 августа боевики непризнанных республик два раза нарушили режим всеобщего прекращения огня. В частности, стрельбу из крупнокалиберного пулемета оккупанты открыли возле Авдеевки, а рядом с Новоалександровкой — со станкового гранатомета.

В обоих случаях стрельба противника была неприцельной и несла только провокационный характер, поэтому украинские военные не открывали огонь в ответ.

Потерь или раненых среди военных ООС на Донбассе нет.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Donnerstag, 20. August 2020

 

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 19 августа.


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