Иловайский котел: в Офисе генпрокурора назвали окончательную причину и виновных в трагедии
После нескольких лет расследований гибели украинских военных под Иловайском, Офис генпрокурора Украины дал окончательный ответ, кто виновен в данной трагедии.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на ОГП.
Так, согласно расследованию прокуроров, единственным виновником смерти украинских военных является Российская Федерация:
«К трагическим последствиям привела военная агрессия России. Все доказательство мы собрали и отправили в Международный криминальный суд. Мы надеемся, что против Российской Федерации будет открыто уголовное производство».
Как известно, в ночь на 24 августа 2014 года состоялась наиболее масштабное вторжение России на украинскую территорию. В своем активе страна-агрессор имела:
- 9 батальонно-тактических групп
- 3500 военнослужащих
- около 60 танков
- около 320 БМП
- около 60 пушек
- около 45 минометов
- 5 ракетных комплексов
В тот момент Украина не могла похвастаться такой численной военной техникой на Донбассе.
Напомним, ранее мы писали, что Украина отправила Гаагу доказательство о причастности РФ к трагедии в Иловайску.