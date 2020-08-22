Иловайский котел: в Офисе генпрокурора назвали окончательную причину и виновных в трагедии

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После нескольких лет расследований гибели украинских военных под Иловайском, Офис генпрокурора Украины дал окончательный ответ, кто виновен в данной трагедии.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на ОГП.

Так, согласно расследованию прокуроров, единственным виновником смерти украинских военных является Российская Федерация:

«К трагическим последствиям привела военная агрессия России. Все доказательство мы собрали и отправили в Международный криминальный суд. Мы надеемся, что против Российской Федерации будет открыто уголовное производство».

Как известно, в ночь на 24 августа 2014 года состоялась наиболее масштабное вторжение России на украинскую территорию. В своем активе страна-агрессор имела:

9 батальонно-тактических групп

3500 военнослужащих

около 60 танков

около 320 БМП

около 60 пушек

около 45 минометов

5 ракетных комплексов

В тот момент Украина не могла похвастаться такой численной военной техникой на Донбассе.

Напомним, ранее мы писали, что Украина отправила Гаагу доказательство о причастности РФ к трагедии в Иловайску.