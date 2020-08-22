Пенсионные выплаты изменятся с 1 сентября: власть обратилась к украинцам с важным предупреждением

Украинская власть решилась пересмотреть суммы пенсионных выплат для населения. С первого сентября 1,5 млн пенсионеров получат прибавку в связи с ростом минимальной зарплаты. Подробнее об изменениях рассказал Минсоцполитики Николай Шамбир.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Politeka.net.

Украинские пенсионеры старше 65, которые набрали необходимый трудовой стаж имеют законное право получать пенсионные выплаты в размере не ниже 40% от минимальной зарплаты. Известно, что с приходом осени минимальная зарплата в Украине составит ровно 5000 гривен.

«Повышение зарплат изменит суммы пенсионных выплат для 1,5 млн украинцев. Сегодня минимальная зарплата составляет 4723 грн, а с началом осени она возрастет до 5000 грн. Если все пойдет согласно планам Верховной Рады, то некоторые пенсионеры старше 65 смогут получить прибавку к пенсии. Пенсия должна составлять не меньше 40% от минимальной зарплаты», — сказал Шамбир.

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