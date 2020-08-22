Пенсионные выплаты изменятся с 1 сентября: власть обратилась к украинцам с важным предупреждением

Общество
Родион Власов0
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Украинская власть решилась пересмотреть суммы пенсионных выплат для населения. С первого сентября 1,5 млн пенсионеров получат прибавку в связи с ростом минимальной зарплаты. Подробнее об изменениях рассказал Минсоцполитики Николай Шамбир.

Деньги
Деньги. Фото — unian.ua

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Politeka.net.

Украинские пенсионеры старше 65, которые набрали необходимый трудовой стаж имеют законное право получать пенсионные выплаты в размере не ниже 40% от минимальной зарплаты. Известно, что с приходом осени минимальная зарплата в Украине составит ровно 5000 гривен.

«Повышение зарплат изменит суммы пенсионных выплат для 1,5 млн украинцев. Сегодня минимальная зарплата составляет 4723 грн, а с началом осени она возрастет до 5000 грн. Если все пойдет согласно планам Верховной Рады, то некоторые пенсионеры старше 65 смогут получить прибавку к пенсии. Пенсия должна составлять не меньше 40% от минимальной зарплаты», — сказал Шамбир.

Напомним, как сообщалось ранее, новая угроза для Украины со стороны РФ: эксперт рассказал, чего ждет Кремль перед атакой.


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