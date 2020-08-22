Новая угроза для Украины со стороны РФ: эксперт рассказал, чего ждет Кремль перед атакой

Успешная реализация масштабного плана Кремля по Беларуси может стать серьезной угрозой для независимости Украины. Политический эксперт, заместитель главы «Центра исследования армии, конверсии и разоружения» Михаил Самусь рассказал, чем опасно для Украины создание Союзного государства Беларуси и России.

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

Самусь полагает, что Кремль планирует новую агрессии сразу с нескольких фронтов после взятия под свой контроль РБ. Наличие вероятности атаки на Украину со стороны Беларуси создаст постоянное напряжение в Украине, и вынудит ВСУ быть готовыми к обороне сразу по нескольким фронтам.

«Если Союзное государство будет создано, то Украина начнет испытывать постоянную угрозу со стороны Беларуси. Это очень выгодно Кремлю. В случае новых военных конфликтов РФ сможет использовать два эшелона: первый – это ВС Беларуси, второй – Западный округ ВС самой Российской Федерации», — утверждает Самусь.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин отказался встретиться с главой Красного Креста: Флоранс Жиллетт рассказала о дальнейших планах по Донбассу.