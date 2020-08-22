Война на Донбассе: оккупанты придерживаются режима перемирия

В штабе Операции объединенных сил отчитались, что за прошедшие сутки на фронте не было зафиксировано ни одного обстрела.

Об этом передает «НБН«.

Так, в течение 21 августа российские наемники полностью придерживались всеобщего режима прекращения огня: ни на одном из участков фронта не было зафиксировано ни единого нарушения.

Сохраняется режим тишины и с начала нового дня, 22 августа.

Потерь или раненых в зоне ООС на Донбассе нет.

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации на Донбассе за 20 августа.