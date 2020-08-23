Война на Донбассе: оккупанты один раз нарушили режим тишины

Важное Общество
Христина Качоровська0

По сообщениям пресс-центра ООС, в течение субботы, 22 августа, на фронте было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Украинский военный
Украинский военный. Фото — slovoidilo.ua

Об этом сообщает «НБН«.

По данным штаба, за вчерашний день российские наемники совершили один обстрел из противотанкового гранатомета. Обстрел был совершен неподалеку населенного пункта Марьинка.

Обстрел противника был неприцельным и не нес угрозы жизни и здоровья военных ВСУ. Ответный огонь украинские военные открывать не стали.

Потерь или раненых среди военнослужащих ВСУ на Донбассе нет.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Samstag, 22. August 2020

 

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 21 августа.


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