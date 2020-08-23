Война на Донбассе: оккупанты один раз нарушили режим тишины
По сообщениям пресс-центра ООС, в течение субботы, 22 августа, на фронте было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает «НБН«.
По данным штаба, за вчерашний день российские наемники совершили один обстрел из противотанкового гранатомета. Обстрел был совершен неподалеку населенного пункта Марьинка.
Обстрел противника был неприцельным и не нес угрозы жизни и здоровья военных ВСУ. Ответный огонь украинские военные открывать не стали.
Потерь или раненых среди военнослужащих ВСУ на Донбассе нет.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Samstag, 22. August 2020
Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 21 августа.