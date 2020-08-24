Будут приниматься решения – Пушилин анонсировал важные изменения на «границе» «ДНР» и «ЛНР»

В так называемой «ДНР» намерены рассмотреть вопрос открытия КПВВ на «границе» между «республиками». Об этом рассказал главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Ситуация на блокпостах Донбасса».

Скоро на «границе» между так называемыми «ДНР» и «ЛНР» могут возобновить свою работу пункты пропуска. Такое заявление прозвучало от главаря «ДНР» Дениса Пушилина во время встречи с участниками молодежного «форума» «МоРе» в курортном поселке Седово.

По словам главаря террористов, решение данного вопроса напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в обеих «республиках».

«По мере того, как ситуация будет развиваться, дальше будут приниматься решения», — заявил Пушилин.

Главарь непризнанной «республики» заявил, что сейчас эпидемиологическая ситуация в ОРДО стабильная. Он также добавил, что оккупационные «власти» не планируют усиливать карантинные ограничения.

Кроме того, главарь террористов заявил, что «не надо спешить с открытием пунктов пропуска на линии разграничения».

«На подконтрольной Украине территории с каждым днем увеличивается количество заболевших. Поэтому с открытием «границ» спешить не надо», — заявил «руководитель» непризнанной «ДНР».

Стоить отметить, что ранее Денис Пушилин уже обещал решить вопрос с открытием «границы» между «ДНР» и «ЛНР». Но на данный момент «граница» все еще закрыта.

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