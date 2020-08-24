Уже скоро: в «ДНР» озвучили дату ухудшения обстановки на линии фронта на Донбассе

В так называемой «ДНР» заявили, что с 29 августа ожидается ухудшения обстановки на линии фронта на Донбассе. Такое заявление прозвучало от «военкора» подразделений НВФ «ДНР» Марины Харьковой.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

«Военкор ДНР» Марина Харькова заявила, что с 29 августа ожидается ухудшение обстановки на линии фронта на Донбассе.

«С 29 августа ожидается ухудшение обстановки на линии фронта, но к 1 сентября должны перезаключить очередное перемирие, так называемой «школьное» перемирие», — сказала Харькова.

Кроме того, по словам «военкора» НВФ, несмотря на перемирие, ВСУ якобы обстреливают позиции НВФ каждую ночь. При этом, представительница оккупантов заявляет, что боевикам запрещено открывать огонь.

«Нашим все запретили», — заявила представительница оккупантов.

Стоить отметить, что ранее блогер «Вольнодумец» сообщал, что российские оккупанты на Донбассе не сидят без дела. Они активно укрепляю свои позиции, ведут разведку позиций ВСУ, и даже скрытно переносят свои позиции в серую зону. Таким образом, становятся ближе к позициям ВСУ.

Ранее мы сообщали, что Кравчук дал ответ будет ли Украина вести переговоры с «ЛДНР».