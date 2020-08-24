Новое открытие КПВВ «Еленовка»: в «ДНР» заявили о значительном успехе

Сегодня, 24 августа в так называемой «службе погран охраны министерства безопасности ДНР» сделали заявление о новом успешном открытии «гуманитарного коридора» между «республикой» и подконтрольной частью Украины. КПВВ «Еленовка» вновь открыт.

Об этом сообщили сепаратистские СМИ, передает «НБН».

«КПВВ «Еленовка» сегодня работает в штатном режиме с 9:00 до 18:00», — подтвердили в «погранслужбе ДНР».

Стоит отметить, что прошлый раз КПВВ «Еленовка» был открыт 21 августа. Тогда «границу» смогли пересечь почти 300 жителей Украины.

Требования к проезду остаются стабильными. Для выезда из «республики» необходимо иметь прописку на подконтрольной части Украины, а для въезда в «ДНР» необходимо заранее получить специальное разрешение «межведомственного штаба республики по борьбе с коронавирусом». Все граждане, которые приезжают в «ДНР» из подконтрольной части Украины должны пройди двухнедельную обсервацию в местных больницах «республики». Обсервация является полностью бесплатной.

Напомним, как сообщалось ранее, украинцы смогли лично пообщаться с Пушилиным: «глава ДНР» рассказал о важном событии.