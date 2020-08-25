Водоснабжение Крыма: Кравчук не отрицает, что Украина обеспечит водой аннексированный полуостров

Глава Украины на переговорах ТКГ в Минске не отрицает, что официальный Киев может возобновить водоснабжение Крыма. Но исключительно при одном условии.

Об этом Леонид Кравчук поведал в эфире «Украинского радио«, сообщает «НБН«.

По мнению первого президента, если случится так, что полуостров настигнет гуманитарная катастрофа, то власть может позволить подачу воды в Крым. Но исключительно для обычных жителей оккупированного полуострова:

«В Крыму же проживают украинцы… И если там случится какая-тот гуманитарная катастрофа, связанная именно с водой, то мы можем обеспечить водой людей».

Но возобновлять воду для различных предприятий или военных баз России Украина не сможет никогда, констатировал Кравчук.

Отметим, что ранее подобные слова уже звучали от украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что в Крыму нет проблем с водой.