Развожаев в своем Telegram-канале объяснил жителям временно оккупированного Севастополя проблемы с водоснабжением сильными осадками в виде снега и потеплением буквально через день. По словам «губернатора», снег растаял, после чего последовал резкий приток грязной воды с гор в реку Черную, что спровоцировало поднятие грунтовых вод, информирует «НБН».

Путинский чиновник отметил, что на обработку воды, которая из-за погодных условий стала грязнее в 60 раз, уходит больше времени. Поэтому «власти» решили остановить водозаборы и провести чистку системы.

Развожаев уточнил, что воды в Севастополе не будет до 09:00 завтра. Во вторник с 09:00 до 11:00 возобновят водоснабжение, при этом в часть домов она не попадет. После воду отключат до 20:00 среды. «Губернатор» добавил, что 23 и 24 января в городе объявляют выходными днями.

Напомним, 21 января в Севастополе прогремели взрывы. Развожаев обвинил Украину в атаке на город.