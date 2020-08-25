Воды нет третью неделю: источник рассказал об условиях в одной из больниц «ДНР»

В оккупированном Донецке в Институте неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака уже третью неделю нет воды.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс».

По информации ресурса «Донбасский кейс», воды нет ни холодной, ни горячей. И так уже продолжается третью неделю. Автор публикации подчеркнул, что в больнице находятся на лечении дети, в том числе и те, у которых онкологические заболевания.

Родители детей и врачи вынуждены ходить за водой на улицу.

«Вынуждены идти с тарой за водой на улицу. Вода техническая, использовать ее для питья или приготовления пищи нельзя», — пишет автор.

А в это время, по словам автора, «власти» так называемой «ДНР» рассказывают о модернизации и о повышении зарплат.

«Вот оно реальное «процветание» «республики». Только такое не покажут на «республиканских» телеканалах», — пишет ресурс.

Ранее мы сообщали, что в соцсетях рассказали о пересечении КПВВ «Еленовка».