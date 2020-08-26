Лучше поберечься: стало известно, в каких водоемах ОРДО опасно купаться для здоровья

На одном из пропагандистских телеканалов так называемой «ДНР» вышел сюжет о том, в каких местах жители «республики» могут комфортно, а главное дешево отдохнуть. В сюжете рассказывается о преимуществах отдыха на пляже на берегу Донецкого водохранилища, которое дончане называют Донецким морем. Ресурс «Донбасский кейс» пишет, что ранее экологи предупреждали, что купание в Донецком море и в других водоемах ОРДО опасно для здоровья.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

Экологи предупреждают, что купание в водоемах ОРДО опасно для здоровья. Это касается популярного среди жителей оккупированной Донецкой области Донецкого моря, а также реки Кальмиус, водоема Кирш-2, ставка Сахалин.

«Результаты лабораторных исследований пробы води из Донецкого моря, показали, что индекс лактозоположительной кишечной палочки составляет более 240 000 при норме не более 5000», — пишет ресурс.

Купание в такой воде может спровоцировать появление инфекционных заболеваний.

Ресурс отметил, что в телесюжете пропагандисты показали, как в Донецком море купаются не только взрослые, но и дети.

«Кто-то скажет, что всю жизнь там купались, но лучше все-таки поберечься», — пишет автор публикации.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДЛО рассказали, когда закроют «границы» «ЛДНР».