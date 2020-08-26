Правительство назначило нового главу «Укрзалізниці»

Общество
Христина Качоровська0
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Во время сегодняшнего заседания Кабинета министров чиновники назначили нового главу АО «Укрзалізниця».

Владимир Жмак
Владимир Жмак. Фото — ukrinform.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

Так, новым главой компании стал Владимир Жмака. Ранее он занимал пост члена наблюдательного совета аэропорта «Борисполь».

А ещё до этого, в период с 2015 по 2016 год Жмака был первым заместителем главы Одесской ОГА.

Напомним, ранее мы писали, что в украинских поездах появилась военизированная охрана.


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