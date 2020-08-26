Правительство назначило нового главу «Укрзалізниці»

Во время сегодняшнего заседания Кабинета министров чиновники назначили нового главу АО «Укрзалізниця».

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

Так, новым главой компании стал Владимир Жмака. Ранее он занимал пост члена наблюдательного совета аэропорта «Борисполь».

А ещё до этого, в период с 2015 по 2016 год Жмака был первым заместителем главы Одесской ОГА.

Напомним, ранее мы писали, что в украинских поездах появилась военизированная охрана.