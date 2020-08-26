Телеканал «НАШ» снял антиукраинский ролик ко Дню Независимости Украины (ВИДЕО)

Внимание на довольно странный и неоднозначный видеоролик обратила журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Facebook журналистки.

«Телеканал Мураева достиг дна. В День Независимости Украины они выпускают ролик, в котором «намекают», что наша независимость — это ошибка. Что если бы мы не вышли из СССР, то не было бы у нас ни войны, ни Чорновала, ни Ющенко, ни Зеленского. А кадры с нашими военными, с обстрелом Донбасса наводят на то, что ВСУ нечего делать и они оккупировали часть территории. Не Россия».

В самом видеоролике разворачивается такая сцена: женщина старших лет, которая в 1991 году проголосовала за независимость, смотрит на украинский флаг.

Далее время отматывается назад: в кадре проплывают кадры со всеми украинскими президентами, война на Донбассе, все Революции… В конце ролика показывают эту самую женщину на референдуме 1991 года. Но она не голосует за независимость.

Як виглядають тварини?Мураєвський канал НАШ сягнув дна глибиною, як Маріанський жолоб.До Дня Незалежності випустили ролик із маніпуляцією — що наш суверенітет то є помилка. Що треба було не підтримувати самостійність. Що життя в совецькому союзі уберегло б нас від війни з Росією, Чорновола, Ющенка, Зеленського…Кадри ЗСУ з українськими шевронами з кадрами обстрілу Донбасу мають підвести до думки, що це нашій армії нема чого робить і вона начебто окупувала частину території. Не РФ.Я розумію, що Нацрада не бачить, а Служба безпеки України — пофіг.Регулярно бачу там лубочних патріотів, які легалізують мураєвщину та назаровщину.Але — є межа.Мало того, що тиждень тамтешні працівники сраку рвуть за Лукашенка. І в унісон з гостями заявляють, що Януковичу треба було давити опозицію у свій час,як Лукашенку.Мало того, що ці персони видають меседжі — що Україна "антиросійщиною" не має спричинити розпаду РФ, аж тут таке пекло. Gepostet von Marina Daniluk-Yarmolaeva am Sonntag, 23. August 2020

Напомним, ранее мы писали, что медиаэксперт прокомментировал интервью Азарова на телеканале «НАШ».