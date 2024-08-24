Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Суспільного», нашим спортсменам вручен Орден Свободы, являющийся государственной наградой, отмечающей граждан за совершение выдающихся и особых заслуг, каким-либо образом утверждающих суверенитет и независимость Украины.

Предполагается, что очередная процедура награждения «спровоцирована» рядом весьма важных и обоснованных причин:

в мае этого года, украинцу Александру Усику удалось одолеть британца Тайсона «Цыганского короля» Фьюри, став абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелой весовой категории;

на недавних парижских Олимпийских Играх-2024 (закончились 11 августа), Ольга Харлан смогла завоевать золото и бронзу, достигнув рекордных показателей на фоне сограждан-атлетов по численности наград.

Ранее наш информационный портал писал о том, что экс-тренер украинской сборной по боксу Лоивский высказывался о вероятном победителе реванша Усик vs. Фьюри.