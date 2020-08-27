Боевики «Л/ДНР» осознали, что они не нужны России: блогер рассказал, что произошло в ОРДЛО за время перемирия

Блогер «Вольнодумец», который освещает события в ОРДЛО, рассказал, что боевики «Л/ДНР» недовольны перемирием в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Вольнодумец».

С наступлением перемирия в зоне боевых действий на Донбассе РФ стала меньше платить своим наемникам. Конечно же, оккупантов это не устраивает. По словам «Вольнодумца», перемирие, которое длится уже месяц, не дает боевикам обогащаться за счет выделяемых Россией денег.

«Но самое главное – рухнула их идеологическая опора. Ведь раньше они твердили, что «мы защищаем «русский мир», русскоговорящих и «республики»». Оказалось, что это не так и они никому не нужны», — пишет «Вольнодумец».

По словам блогера, за время перемирия к наемникам пришло осознание, что они не только не нужны России, но вместе со страной-оккупантом несут полную ответственность за убийства, грабежи и разрушение инфраструктуры на Донбассе, как пособники оккупантов.

«В «Л/ДНР» все уже поняли, что российская пропаганда то и делает, что манипулирует: то манит российскими паспортами и чуть ли не обещает, что уже завтра все проснутся в России, то официально заявляют, что ОРДЛО – это часть Украины, а «нас там нет». И тут боевики пришли к осознанию, что их используют, как пушечное мясо в своих политических играх», — пишет блогер.

Кроме того, блогер пишет, что понемногу прозрение начало приходить и к жителям ОРДЛО. Они начинают осознавать, что России они не нужны, что экономики Донбасса как таковой нет – регион живет за счет подачек от РФ. Но, самое главное, по словам блогера, люди увидели, что войну на Донбассе развязала Россия.

«Россия продолжает управлять войной и так называемыми «Л/ДНР». И остановиться эта война может только по воле Кремля», — пишет «Вольнодумец».

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