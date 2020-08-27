Это нужно знать всем, кто едет на КПВВ Донбасса – в ГСПУ предупредили о популярной схеме мошенников

Возле КПВВ Донбасса, в так называемой «серой зоне» пограничники заметили опасных мошенников. Украинцам объяснили, как не стать жертвой обмана преодолевая непростой путь через КПВВ.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на ГПСУ

По словам сотрудников ГПСУ, частыми причинами непорядка становятся мошенники, которые выдают себя за «волонтеров». Популярным обманом злоумышленников стало навязывание своих услуг по установке мобильного приложения «Дій вдома».

В «серую зону» они попадают просто — им помогают незаконные вооружённые формирования. Через линию разграничения, мошенники под видом простых мирных граждан выходят на поиски доверчивых жертв вблизи блокпоста НВФ.

ГПСУ призывает людей остерегаться сомнительных услуг от ненадёжных «волонтеров». Особенно это касается граждан, которые выезжают из ОРДЛО в Украину. При возникновении вопросов по установке приложения «Дій вдома» или при переходе через линию разграничения стоит обращаться к сотрудникам на посту КПВВ.

Сотрудники уточнили, что все операции контроля будут проведены абсолютно бесплатно. Платить за установку мобильного приложения «Дій вдома» или подобные услуги ненужно.

Напомним, как сообщалось ранее, в «ДНР» прибывает необычный гуманитарный конвой из РФ – новая помощь оставила ряд вопросов.