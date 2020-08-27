Это станет хорошей кардиотренировкой – Пушилин внес неожиданные изменения в школьную программу «ДНР»

Самопровозглашенный «глава ДНР» Денис Пушилин решился внести изменения в систему образования «своей республики». Лидер сепаратистов хочет укрепить здоровье молодого поколения и поэтому в школьную программу «ДНР» включен бадминтон.

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

Денис Пушилин провел встречу с так называемым «министром образования и науки республики» Михаилом Кушаковым. Они совместно пришли к выводу, что учителей необходимо направит на повышение квалификации в бадминтоне, а затем включить этот вид спорта в школьную программу.

«У нас есть спортивный инвентарь для повсеместных занятий бадминтоном, но многим учителем еще нужно освоить этот вид спорта, чтобы они могли заниматься им с учениками. Это станет хорошей кардиотренировкой, которая не требует больших затрат», — сказал Пушилин.

Стоит отметить, что это решение не является спонтанным, ведь вопрос о развитии бадминтона в «ДНР» поднимался уже давно. «Республика» планирует перенять опыт в спортивной сфере у Российской Федерации.

Напомним, как сообщалось ранее, «ЛНР» терпит поражение из-за коронавируса: врачи заявили о невыносимой ситуации.