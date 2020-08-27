Названы сроки окончательной победы над коронавирусом: украинский ресурс рассказал, когда это произойдет

По сведениям, обнародованным телеграмм-каналом «Легитимный», карантин в связи с эпидемией коронавируса в Украине будет продлен до конца 2020 года и еще частично до марта 2021 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

Как сообщил украинский ресурс, эти данные получены от информированного источника в украинском Министерстве здравоохранения.

Как отмечается в сообщении, карантин, который сейчас Кабмин продлил до 31 октября, будет и дальше продлеваться на срок по два месяца. Однако всем понятно, что при сложившейся ситуации с пандемией, раньше весны 2021 года отменить карантин полностью просто невозможно.

«Рабочий отрезок времени «победы над коронавирусом» уже сейчас рассматривают 8−15 марта 2021 года»,- отмечает ресурс.

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