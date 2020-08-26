Как уберечься от варикоза: названы причины расширения вен и методы борьбы с болезнью

Главной причиной варикоза является плохой отток крови от нижних конечностей.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на volkovysk.by.

Часто такое происходит, когда человек долго стоит на одном месте, как правило выполняя свои профессиональные обязанности. Вследствие отсутствия достаточной динамической нагрузки, происходит перенапряжение мышц и сухожилий нижних конечностей, при этом возникают спазмы и затрудняется кровоток.

Однако, как оказалось, неправильный образ жизни и рацион питания могут быть опаснее стоячей работы. Последние исследования расставили все точки в теме варикозного расширения вен.

Результаты исследований показали, что к варикозу могут привести не сама стоячая или сидячая работа, и сочетание других факторов, таких как генетическая предрасположенность, а также жирная и холестериновая пища. Такая пища способствует сгущению крови, и она вынужденно застаивается в ногах.

Разгадав механизмы развития варикоза, специалисты пришли к выводу, что болезни можно избежать, если уделить внимание здоровому питанию, а также регулярно заниматься разгрузочной гимнастикой, «разгоняя кровь по жилам» и не допуская застойных явлений.

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