Как уберечься от варикоза: названы причины расширения вен и методы борьбы с болезнью

Главное Общество
Ник Петров0
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Главной причиной варикоза является плохой отток крови от нижних конечностей.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на volkovysk.by.

Как избежать варикоза.
Причины возникновения варикоза и методы борьбы с этой болезнью. Фото: volkovysk.by.

Часто такое происходит, когда человек долго стоит на одном месте, как правило выполняя свои профессиональные обязанности. Вследствие отсутствия достаточной динамической нагрузки, происходит перенапряжение мышц и сухожилий нижних конечностей, при этом возникают спазмы и затрудняется кровоток.

Однако, как оказалось, неправильный образ жизни и рацион питания могут быть опаснее стоячей работы. Последние исследования расставили все точки в теме варикозного расширения вен.

Результаты исследований показали, что к варикозу могут привести не сама стоячая или сидячая работа, и сочетание других факторов, таких как генетическая предрасположенность, а также жирная и холестериновая пища. Такая пища способствует сгущению крови, и она вынужденно застаивается в ногах.

Разгадав механизмы развития варикоза, специалисты пришли к выводу, что болезни можно избежать, если уделить внимание здоровому питанию, а также регулярно заниматься разгрузочной гимнастикой, «разгоняя кровь по жилам» и не допуская застойных явлений.

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