Пушилину пришлось раскошелиться — Сергей Гармаш рассказал, в какую копеечку влетело «главе ДНР» перемирие на Донбассе

По словам журналиста и представителя Украины на переговорах в ТКГ заявил, что боевики непризнанных республик очень недовольны режимом прекращения огня.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Сергея Гармаша.

По словам Гармаша, за стрельбу по украинским позициям и потери в рядах ВСУ, российские наемники получали дополнительные выплаты. Но вот уже месяц продолжается перемирие… И боевики «ДНР» очень недовольны потерей дополнительных выплат:

«И, чтобы избежать какого-то бунта в рядах наемников, Пушилин решил выплатить им компенсации за перемирие. Каждому боевику дополнительно выплатят по 10 000 рублей. Сумма, вроде, не такая уж и большая… Но давайте считать: в АК-1 — первый армейский корпус — числиться 10 159 боевиков (в штатном расписании — 20 665).А это уже 100 миллионов рублей. И это без учета подразделений, которые не входят в число армейских корпусов».

А если брать во внимание подсчеты украинских и международных источников, то на Донбассе, в лавах НВФ воюет около 30 000 боевиков, отмечает журналист:

«То есть, если умножить 30 000 на 10 000 рублей каждому… Ну я понимаю, что не каждый из них задействован сейчас на войне. Но даже если выплачивать по 100 миллионов каждый месяц… Это что, во время эпидемии коронавируса экономика «ДНР» резко возросла? Откуда такие деньги? Вопрос, конечно, риторический… Мы понимаем, кто платит».

Но главный вопрос в другом, продолжил журналист — сколько месяцев Россия готова платить боевикам, дабы те придерживались перемирия:

«Как не вспомнить слова гениального Чехова: если на стене висит ружье, оно обязательно когда-то выстрелит. И пока есть это ружье, всегда есть угроза выстрелов. Компромиссов быть не может. Или убрать оружие полностью, или готовиться к новой эскалации конфликта».

Напомним, ранее мы писали, что в «ДНР» прибыл необычный груз из России.