Саакашвили решил вернуться в Грузию









1

Политик записал видеообращение на грузинском языке, в котором извиняется перед народом Грузии и объявляет о своем возвращении.

Об этом сообщает «НБН«.

Под видеороликом сообщается, что Михаил Саакашвили благодарит Украину, которую считает своим вторым домом:

«Я всегда любил Украину. Вы приняли меня в самый трудный период, без всяческих условий и требования… Я это очень ценю».

Далее политик обращается к народу Грузии и отмечает, что за всё это время он совершил немало ошибок, в частности — и очень серьезных. Но в любом случае, он всегда хотел для своего народа только лучшего:

«Я хотел, чтобы мой народ жил достойно, богато… Но из-за своих ошибок я не смог довести дело до конца. И за это хочу попросить прощения У всех».

Он добавил, что за 7 лет, которые ему пришлось находиться вне территории Грузии, он всегда интересовался жизнью своей страны. Он также вспомнил период, когда был президентом Грузии:

«Я не напрасно был президентом Грузии… Много из того, что мы создали, до сих пор работает. Но меня не покидает мысль, что Грузия может жить намного лучше. Каждый грузин может стать богатым. И вместе у нас всё получится! Я возвращаюсь!».

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина «отгребает» из-за Саакашили.