В Украине вводятся новые правила пересечения КПВВ для жителей Донбасса и Крыма: что изменится с 29 августа

В связи с возобновлением с 29 августа работы контрольных пунктов между Украиной и аннексированным Крымом, и продлением карантина, вводятся новые правила пропуска через КПВВ.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

Как объяснили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий, в период действия карантина с 29 августа по 28 сентября иностранцам и лицам без гражданства, которые хотят попасть на территорию, подконтрольную Украине, через контрольные пункты ОРДЛО, республики Крым, должны иметь при себе страховые полисы, покрывающие расходы на возможное лечение коронавируса. Срок действия полисов не может быть меньше срока пребывания на украинской территории.

При этом, страховая компания, выдавшая полис, должна быть зарегистрирована в Украине, либо иметь свое представительство в нашей стране, либо быть партнером компании из Украины.

Также все граждане, прибывающие с территорий ОРДЛО или Крыма обязаны будут пройти самоизоляцию, для чего им необходимо будет установить и активировать приложение «Дия». При невозможности установить приложение, граждане подлежат обсервации.

Период самоизоляции можно сократить, пройдя после въезда в Украину тестирование на коронавирус методом ПЦР, и получения отрицательного результата.

Ранее сообщалось о том, что названы сроки окончательной победы над коронавирусом.