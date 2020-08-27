Война на Донбассе: за сутки зафиксировано одно нарушение

По сообщениям из штаба ООС, в течение 26 августа практически на всех участках фронта оккупанты придерживались режима всеобщего прекращения огня.

Об этом пишет «НБН«.

Как отмечают в утренней сводке, одно нарушение со стороны противника всё-таки имело место. Так, неподалеку населенного пункта Марьинка, российские наемники выпустили в сторону ВСУ несколько выстрелов со стрелкового оружия.

Огонь был неприцельным и не грозил жизни и здоровью украинских военных. Ответный огонь бойцы ВСУ открывать не стали.

Потерь или раненых среди военных ООС на Донбассе нет.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 26 августа.