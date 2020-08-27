Война на Донбассе: за сутки зафиксировано одно нарушение
По сообщениям из штаба ООС, в течение 26 августа практически на всех участках фронта оккупанты придерживались режима всеобщего прекращения огня.
Об этом пишет «НБН«.
Как отмечают в утренней сводке, одно нарушение со стороны противника всё-таки имело место. Так, неподалеку населенного пункта Марьинка, российские наемники выпустили в сторону ВСУ несколько выстрелов со стрелкового оружия.
Огонь был неприцельным и не грозил жизни и здоровью украинских военных. Ответный огонь бойцы ВСУ открывать не стали.
Потерь или раненых среди военных ООС на Донбассе нет.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Mittwoch, 26. August 2020
Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 26 августа.