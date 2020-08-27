Жителям ОРДО посоветовали избегать вербовки со стороны украинских спецслужб: о чем предупредили в «МГБ» «ДНР»

В ОРДО распространили требование к жителям, которые направляются на территорию, подконтрольную Украине, избегать контактов, бесед со случайными знакомыми с целью минимизации вероятности «вербовки» украинскими спецслужбами.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

Данные требования в виде советов и рекомендаций обнародовали местные СМИ со ссылкой на «МГБ» «ДНР».

«Прежде всего, следует избегать ситуаций, в которых вас могут изолировать в каком-либо помещении или от сопровождающих. Если же вы оказались в такой ситуации, важно понимать, когда в вашем отношении осуществляется вербовочный подход», — советуют гражданам местные «комитетчики».

По словам представителей «ведомства», к «вербовочным мероприятиям» могут относиться просьбы о заполнении анкет, в которых указывается согласие на сотрудничество, передача какой-либо информации, или выполнение заданий за денежное вознаграждение.

Далее «МГБ» советует, если такое «давление» имеет место, дать согласие на сотрудничество, но впоследствии поручения не выполнять и обо всем доложить «силовым структурам «ДНР». Такие лица, по их заверениям, будут освобождаться от ответственности.

Ранее сообщалось о том, что в Украине вводятся новые правила пересечения КПВВ для жителей Донбасса и Крыма.