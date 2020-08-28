Главное свалить отсюда: дончане рвутся из ОРДО, невзирая на подписку о невозврате

Все больше жителей так называемой «ДНР» изъявляют желание навсегда выехать из ОРДО на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

Они постоянно пишут об этом в сетях обсуждая условия выезда, навязываемые «властями» недореспублики.

Граждане готовы любым путем покинуть территорию ОРДО, не смотря на обязательства не возвращаться до окончания эпидемии коронавируса. Причем не боятся покидать пределы «ДНР» даже граждане, у которых есть проблемы с документами (просроченные либо утерянные паспорта).

«Та это вообще не страшит, ей богу. Главное свалить отсюда», — написала одна дончанка. «Свалить получится! Свидетельство о рождении ведь подтверждает Ваше гражданство!» — отвечает ей местный житель, отмечая возможность уехать даже при отсутствии украинского паспорта.

И хотя пока это явление не стало массовым, однако процесс пошел. Причем уехать навсегда из этой «зоны» планируют и молодежь, и пенсионеры.

Ранее сообщалось о том, что в Украине введены новые правила пересечения КПВВ для жителей ОРДЛО и Крыма.