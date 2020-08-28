Люди не в восторге – источник рассказал, почему Пушилин хочет ускорить паспортизацию жителей ОРДО

Информационный ресурс «Донбасский кейс» пишет, что не просто так главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заговорил о том, что необходимо ускорить процесс паспортизации жителей ОРДО. Ресурс пишет, что это свидетельствует о том, что осенью в так называемых «Л/ДНР» состоится призыв на «срочную службу» в ряды НВФ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс».

Информационные ресурсы ОРДЛО сообщают, что в так называемых «Л/ДНР» идет подготовка к осеннему призыву на «срочную службу» в ряды НВФ. По информации ресурса «Донбасский кейс» в псевдореспубликах уже строят пункты расположения.

«По слухам, уже даже начали первичный медосмотр, чтобы определить годных для срочной службы в возрасте 27 лет», — пишет ресурс.

Автор публикации пишет, что свидетельствовать о скором призыве на «службу» в ряды НВФ, может недавнее заявление Пушилина о том, что необходимо ускорить процесс паспортизации жителей ОРДО.

«Здесь все понятно – «паспорта ДНР» нужны для того, чтобы провести призыв, было бы странно брать на «срочную службу» людей с украинскими паспортами», — пишет автор публикации.

Вот только жителей ОРДЛО совсем не радует перспектива «срочной службы» в рядах боевиков. Автор публикации пишет, что информация о призыве на «службу» провоцирует у жителей Донбасса панические настроения.

«Люди не восторге от перспектив введения воинской повинности: они понимают, что в Украине их будут считать участниками незаконных вооруженных формирований. Кроме того, люди видят реальное отношение «власти» к представителям НВФ: у них нет «официального статуса», пенсий, выплат и даже достойного медицинского обслуживания», — пишет ресурс.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО рассказали о сложной ситуации на КПВВ «Еленовка».