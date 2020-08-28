Обучение в период карантина: в МОЗ рассказали, сколько одноразовых масок понадобится школьнику в день

Министр здравоохранения Украины отметил, что одна одноразовая маска может использоваться только три часа, при условии, что её всё это время не будут снимать.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на брифинг Максима Степанова.

«Вообще одноразовую маску можно беспрерывно носить 3 часа. Но ученика не нудно быть в маске, когда идет урок. Её можно положить в карман, а на перемене — снова надеть. Поэтому, в один учебный день можно использовать одну одноразовую маску».

Помимо этого, отметил министр, сейчас есть тканевые маски, которые можно постирать и отутюжить дома, после школы, и надеть на следующий день.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине изменили карантинные требования для обучения в школах.