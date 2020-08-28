Обучение в период карантина: в МОЗ рассказали, сколько одноразовых масок понадобится школьнику в день

Общество
Христина Качоровська0
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Министр здравоохранения Украины отметил, что одна одноразовая маска может использоваться только три часа, при условии, что её всё это время не будут снимать.

Школа
Школа. Фото — ua.news

Об этом передает «НБН» ссылаясь на брифинг Максима Степанова.

«Вообще одноразовую маску можно беспрерывно носить 3 часа. Но ученика не нудно быть в маске, когда идет урок. Её можно положить в карман, а на перемене — снова надеть. Поэтому, в один учебный день можно использовать одну одноразовую маску».

Помимо этого, отметил министр, сейчас есть тканевые маски, которые можно постирать и отутюжить дома, после школы, и надеть на следующий день.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине изменили карантинные требования для обучения в школах.


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