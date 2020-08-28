Война на Донбассе: оккупанты продолжают нарушать режим перемирия

Важное Общество
Христина Качоровська0
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В течение вчерашнего дня российские наёмники один раз нарушили режим всеобщего прекращения огня.

Украинский военный
Украинский военный. Фото — censor.net.ua

Об этом передает «НБН«.

По данным утренней сводки, в четверг, 27 августа, на фронте было зафиксировано одно нарушение со стороны НВФ. Так, вблизи Авдеевки, боевики непризнанных республик совершили сразу несколько выстрелов из гранатомета.

К счастью, обстрел противника не был прицельным и украинские военные не пострадали. ВСУ полностью придерживались режима перемирия и не открывали ответный огонь.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Donnerstag, 27. August 2020

 

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 26 августа.


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