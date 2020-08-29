Буду вынужден пойти на крайние меры – Пушилин сообщил, что произойдет, если Киев не выполнит требований «ДНР»

Главарь террористов из «ДНР» Денис Пушилин пригрозил ВСУ уничтожением позиций, если Владимир Зеленский или кто-либо из властей Украины не предоставит акт об уничтожении возведенных построек на линии соприкосновения.

Об этой информации сообщил «Цензор.Нет», передает «НБН».

Отмечается, что террористы из оккупированной Донецкой области обвин6или Украину в том, что та якобы занимается в активной фазе оборудованием собственных позиций, тем самым нарушая режим перемирия.

«В связи с активизацией ВСУ на линии соприкосновения и обустройством сооружений, мы сообщаем, что все это должно быть устранено в ближайшие дни. Это является допущенным нарушением перемирия», — сообщил в начале Пушилин.

Затем глава «ДНР» сообщил о том, что Украина должна представить акт, составленный в Совместной центре по контролю и координации режима прекращения огня. Более того, как сообщил сепаратистский главарь, этот акт должен быть утвержден ОБСЕ.

«Даем время до 3 сентября 2020 года. Если до 22:00 по Московскому времени данный акт предоставлен не будет, я буду вынужден пойти на крайние меры», — подытожил сепаратист.

В украинских СМИ расценили данное заявление, как реальную угрозу обстрела позиций ВСУ. Однако в точности неизвестно, что именно глава сепаратистов имел ввиду, когда говорил о так называемых «крайних мерах».

Напомним, я поставил новые задачи – Пушилин рассказал, какую помощь подготовил для жителей «ДНР».