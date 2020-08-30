Война на Донбассе: оккупаты два раза нарушили режим перемирия

Важное Общество
Христина Качоровська0
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По сообщениям штаба ООС, за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано несколько нарушений со стороны российских наемников.

Война на Донбассе
Война на Донбассе. Фото — vchasnoua.com

Об этом передает «НБН«.

Так, в течение субботы, 29 августа, украинские военные зафиксировали на фронте два нарушения режима всеобщего прекращения огня.

В первом случае, утром, на временно оккупированной Ужовке российские наемники проводили инженерные работы в сторону населенного пункта Водяное.

Уже в обеденное время оккупанты открыли огонь со стрелкового оружия по позициям ВСУ в районе Зайцевого. К счастью, обстрелы были неприцельными и открывать ответный огонь ВСУ не стали.

Потерь или раненых среди украинских военных нет.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement🕖 Ранкове зведення щодо ситуації в районі…

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Samstag, 29. August 2020

 

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 28 августа.


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