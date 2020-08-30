Война на Донбассе: оккупаты два раза нарушили режим перемирия

По сообщениям штаба ООС, за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано несколько нарушений со стороны российских наемников.

Об этом передает «НБН«.

Так, в течение субботы, 29 августа, украинские военные зафиксировали на фронте два нарушения режима всеобщего прекращения огня.

В первом случае, утром, на временно оккупированной Ужовке российские наемники проводили инженерные работы в сторону населенного пункта Водяное.

Уже в обеденное время оккупанты открыли огонь со стрелкового оружия по позициям ВСУ в районе Зайцевого. К счастью, обстрелы были неприцельными и открывать ответный огонь ВСУ не стали.

Потерь или раненых среди украинских военных нет.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 28 августа.