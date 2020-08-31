«ЛНР» активно готовят к возврату в Украину – жители ОРДО поделились своими предположениями в соцсетях

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области в социальных сетях пишут, что «ОРЛО готовят к возврату в Украину».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

В социальных сетях жители ОРДО начали писать, что временно оккупированные территории Луганской области готовят к реинтеграции в Украину. Такой вывод люди сделали на основе работы подконтрольных оккупантам «Л/ДНР» пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе. Пользователи соцсетей отмечают, что попасть из ОРДО на подконтрольную Украине территорию очень сложно, так как боевики «ДНР» открывают КПВВ по определенным дням. Кроме того, действует ряд правил. А вот из ОРЛО выезд свободный.

«Боюсь, что «ЛНР» активно готовят к возврату в Украину. А «ДНР» по типу Карабаха останется постоянно болезненным образованием и инструментом для манипуляций», — такое предположение появилось в соцсетях. «И я думаю, что «ЛНР» решили «слить». Нам останется только порадоваться и позавидовать», — пишет комментатор.

Жители ОРДО предположили, что так называемую «ДНР» якобы ждет «абхазский сценарий». Люди пишут, что в таком случае, чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию, им придется всегда ездить через РФ.

«Это как в Абхазии. Никакого прямого сообщения с Грузией. Можно только через РФ. Пройдет время, и уже никто не вспомнит, что ездили по-другому», — пишут пользователи соцсетей.

Кроме того, некоторые жители ОРДО заявили, пока в РФ не сменится власть, не будет никаких изменений на временно оккупированных территориях Донбасса.

«К сожалению, пока власть в РФ не сменится так и будет все продолжаться», — пишут жители оккупированных территорий Донецкой области.

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