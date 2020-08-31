Пушилин не просто так угрожает Украине начать войну 3 сентября: Копытько рассказал о серьезных проблемах в «ДНР»

Блогер Алексей Копытько объяснил, почему главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин грозится сорвать перемирие на Донбассе 3 сентября. По словам блогера, перемирие в зоне боевых действий на Донбассе, вызвало моральное разложение боевых подразделений российских наемников.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт блогера Алексея Копытько.

Как известно, ранее главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин пригрозил ВСУ уничтожить их позиции на двух участках. Ставленник Москвы дал время украинским военнослужащим до 3 сентября 2020 года.

Блогер Алексей Копытько объяснил, почему главарь террористов грозится сорвать перемирие.

«После месяца режима тишины подконтрольные РФ боевики начали стремительно морально разлагаться. Хотя они и до этого не блистали дисциплиной, а на фоне отсутствия стрельбы у них и в моральном, и в материальном плане с мотивацией стало совсем плохо», — пишет блогер.

Блогер отмечает, что представителям НВФ во время перемирия значительно урезали выплаты. Кроме того, боевики еще больше начали злоупотреблять алкоголем и наркотиками.

«Результат не заставил себя ждать. Недавно наша разведка поделилась цифрами небоевых потерь оккупантов (передозы, самоподрывы, ДТП и т.д). Как говорится – так держать», — пишет Копытько.

Также Копытько пишет, что за период перемирия на Донбассе к некоторым сторонникам «республик» начало приходить понимание, что «России они триста лет, как не нужны». Кроме того, блокада боевиками «ДНР» пунктов пропусков на Донбассе, по словам блогера, показала жителям ОРДЛО «лайт-версию, что будет, если связи с Украиной будут окончательно разорваны».

По словам Копытько, на фоне этих проблем в «ДНР», главарь «республики» Денис Пушилин начал беспокоиться по поводу своего будущего.

«Именно поэтому главарь «ДНР» Пушилин пригрозил 3 сентября нанести удар по ВСУ и сорвать перемирие. Потому что его собственное будущее становится тревожным, как сон алкоголика», — пишет блогер.

Снижение интенсивности боевых действий на Донбассе, среди прочего, возымело эффект, о котором в наших СМИ почти не… Gepostet von Aleksey Kopytko am Montag, 31. August 2020

Ранее мы сообщали, что Пушилин обеспокоен планами Кремля по «ЛДНР».