Пушилин обеспокоен планами Кремля по «Л/ДНР»: блогер рассказал, о чем говорят российские кураторы на Донбассе

Блогер «Вольнодумец» рассказал, что на этот раз активно обсуждают российские кураторы, которые находятся на Донбассе. По словам «Вольнодумца», в «ДНР» российские кураторы начали поговаривать о том, что РФ хочет с 1 января 2021 года прекратить финансирование так называемых «Л/ДНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Телеграмм-канал «Вольнодумец».

При этом блогер отмечает, что РФ и так существенно сократила финансирование псевдореспублик в 2020 году. Так теперь российские кураторы поговаривают о том, что уже с 2021 года РФ хочет перевести «Л/ДНР» на самофинансирование.

«Платить будут только российским военным, которые там находятся, возможно, будут платить и пенсии. Окончательно это вопрос якобы еще не решен», — пишет блогер.

Несмотря на то, что данная информация пока еще из разряда «слухи», главарь «ДНР» Денис Пушилин уже начал нервничать по этому поводу. По словам блогера, Пушилин заявил, что «ДНР» «не выживет на своих ресурсах, а вся эта ситуация похожа на «кидалово». Сейчас Пушилин, по словам «Вольнодумца», пытается «через свои связи в Москве» выяснить, насколько достоверны эти слухи.

Стоить отметить, что ранее информационный ресурс «Донбасский кейс» сообщал, что РФ урезает финансирование ОРДЛО.

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