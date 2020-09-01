Будет ли в этом году призыв на «срочную службу» в «ДНР»: Пушилин дал ответ

Многих жителей ОРДЛО интересует вопрос: будет ли в этом году призыв на «срочную службу» в ряды НВФ. «Глава» так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что говорить о призыве в ряды НВФ этой осенью, «пока еще преждевременно».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Dontel.

Информационные ресурсы ОРДО сообщают, что сегодня, 1 сентября главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин встретился со студентами «Донецкого национального медицинского университета им. Горького». Он ответил на интересующие их вопросы. Студенты поинтересовались у главаря «ДНР»: правда ли, что этой осенью состоится призыв на «срочную службу» в ряды НВФ, ведь об этом много пишут информационные ресурсы ОРДЛО.

«Я понимаю, что по поводу этой темы в интернете ходит много слухов и домыслов. Скажу так: нам будет нужен призыв, мы к этому рано или поздно придем. Но говорить о призыве в этом году еще преждевременно», — заявил главарь самопровозглашенной «республики».

При этом Пушилин отметил, что речь не идет о призыве на передовую.

«Для защиты наших «рубежей» у нас есть квалифицированные военнослужащие. Призыв будет касаться обучения в тылу», — сказал Пушилин.

Стоить отметить, что ранее ресурс «Донбасский кейс» писал, что желание Пушилина ускорить процесс паспортизации жителей ОРДО может свидетельствовать о том, что в «Л/ДНР» все-таки начнется в октябре призыв на «срочную службу».

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО заявили, что Пушилин ничего не решает в вопросе открытия КПВВ на Донбассе.