Техосмотр для всех: водители шокированы новыми планами Кабмина

В Министерстве инфраструктуры Украины в 2021 году намерены вернуться к обязательному техническому осмотру для всех без исключения видов транспорта.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

А чтобы техосмотр не вызывал ассоциации со старым ТО в ГАИ и взяточничеством, его переименовали в «проверку транспорта на пригодность к эксплуатации (ПТПЭ)».

Согласно законопроекту, предусматривается периодическая проверка транспорта и так называемый придорожный осмотр.

Периодической проверке будут подлежать легковые и грузовые автомобили, массой не более 3,5 тонны, находящиеся в собственности граждан через 4 года после регистрации, с последующим ТО каждые 2 года.

Такси — спустя год с момента регистрации и далее каждый год.

Автобусы, микроавтобусы — через 1 год после регистрации, а дальше каждые полгода.

Грузовики и полуприцепы, вес которых превышает 3,5 тонны — через 1 год после регистрации, а дальше ежегодно;

Мотоциклы, объем двигателя которых превышает 125 кубических сантиметров — через 2 года после регистрации, а дальше каждые 2 года.

Кроме того, в обязательном порядке и вне зависимости от предыдущей даты проверки ТО будет проходить при перерегистрации авто, изменении типа или конструкции транспортного средства, после ДТП.

Придорожная проверка – это визуальный осмотр и оценка технического состояния транспортного средства, а также проверка устранения замечаний при последнем ТО.

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